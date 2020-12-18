السعودية اليوم / الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تودع مليار و700 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الأولى



الرياض 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الأولى في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الأولى في حسابات المستفيدين والمستفيدات، واشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، مبينًا أن المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,706,968,073 ريالا سعوديا، حيث تم إيداع 1,411,889,960 ريالا للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 92,253,572 ريالا ، و102,824,541 ريالا لسداد جزء من فواتير الكهرباء.

وأكد المبارك أنه تم إيداع المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.

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18:26ت م

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