السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يستجيب للحالة الإنسانية للتوأم السيامي اليمني في مستشفى السبعين بصنعاء

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 7:39 مساءً, 18 ديسمبر 2020 م المناطق - واس استجابة للنداء الإنساني العاجل الذي أطلقه مستشفى السبعين بصنعاء بشأن حالة التوأم السيامي المتواجدين في المستشفى ووضعهم الصحي الصعب؛ يبدي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استعداده لدراسة وضعهما من قبل الاستشاريين المختصين في مثل هذه الحالات بالمملكة ومدى إمكانية تقديم العلاج لهما والفرص الممكنة لإجراء عملية الفصل.

وتأتي هذه الاستجابة امتدادا للدور الإنساني والريادي للمملكة العربية السعودية و ما قامت به من جهود كبيرة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق في جميع محافظاته ومناطقه دون استثناء.

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