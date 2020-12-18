شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 430 حقيبة شتوية في مأرب والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020 (430) حقيبة شتوية للمحتاجين في مديرية مدغل ومجزر بمحافظة مأرب، تشتمل على 860 (جاكيتا) كبيرا ، و 860 (جاكيتا) صغيرا ، و860 كنزة كبيرة ، و860 كنزة صغيرة، و860 بطانية كبيرة، و860 بطانية صغيرة، استفاد منها 430 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها .