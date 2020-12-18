العقابيات تتوج الجليدي بكأس النادي إنتاج لون الوضح

2020-12-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

توجت (العقابيات) محمد بن سفر الجليدي البقمي بالمركز الأول في كأس النادي (إنتاج) للون الوضح، بعد إعلان لجنة التحكيم بالنسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز نتائج الفائزين في كأس النادي (إنتاج) للون الوضح.

وحافظ فهيد بن فنيسان السبيعي على المركز الثاني الذي حققه في النسخة الماضية من المهرجان، وجاء عبود بن هريسان المقاطي في المركز الثالث، وتركي بن محمد بن عذل في المركز الرابع وفهد بن عامر السبيعي في المركز الخامس ومسعود بن فهيد الهاجري في المركز السادس، وحل فيصل بن زايد الذيابي سابعًا وفراج بن محمد السبيعي ثامناً، وخالد بن فهد العتيبي تاسعًا، وملفي بن بطيحان السبيعي عاشرًا.

ويسدل الستار غدًا السبت على منافسات كأس النادي (إنتاج) عبر إقامة التحكيم النهائي للون الشعل، والذي يشهد مواجهة سعودية كويتية حيث تضم القائمة المشاركة 13 متأهلًا منهم ثلاثة كويتيين إلى جانب عشرة سعوديين، ويبرز في قائمة المتأهلين حامل الكأس في النسخة الماضية خالد سعود بن حثلين وصاحب المركز الثاني عارف عبدالهادي الشمري، إلى جانب كل من حمد جفران السبيعي صاحب المركز الرابع، بصيص فهد العجمي، بندر بن صحن بن شويه، جفران بن فراج السبيعي، عبدالله بن مناحي العجمي، عبدالله علي السبيعي، مشعل بن ضيدان العجمي، نايف بن سعود بن حثلين، إضافة إلى الثلاثي الكويتي عطاالله عضبان المطيري، رفاعي علوش العجمي، عبدالعزيز حسين الشلاحي.

