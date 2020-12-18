النفط يتراجع عن ذروة 9 أشهر في ظل مخاوف بشأن الطلب

2020-12-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها ظلت قريبة من ذروة 9 أشهر التي بلغتها في الجلسة السابقة، إذ يضغط ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 على الطلب على الوقود، ويتنازع مشرعون أمريكيون بشأن حزمة تحفيز اقتصادي حجمها 900 مليار دولار.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا أو ما يعادل 0.4% إلى 48.19 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتًا، أو ما يعادل 0.5% إلى 51.24 دولار للبرميل.

وأفاد إحصاء لرويترز، اليوم، أن ما يزيد عن 73.65 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، كما أفاد بوفاة مليون و654 ألفًا و920 شخصًا.

