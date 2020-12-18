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2020-12-18 تدمير لغم بحري إيراني الصنع زرعته ميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير لغم بحري إيراني الصنع من نوع “صدف” زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر. وأكد التحالف، بحسب “الإخبارية”، أن الأعمال العدائية للميليشيا بدعم إيراني تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.



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