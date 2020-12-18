فيديو.. شاهد نائب الرئيس الأمريكي يتلقى لقاح كورونا على الهواء مباشرة

2020-12-18

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تلقى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، لقاح كورونا الجديد من فايزر، في بث مباشر ليصبح بذلك أقوى شخصية سياسية في العالم تفعل ذلك، بحسب صحيفة ميترو البريطانية.

وتلقى كل من بنس وزوجته كارين والجراح الأمريكي الجنرال جيروم آدامز، جرعة اللقاح على الهواء مباشرة من داخل البيت الأبيض صباح الجمعة، من قِبل مسعفين من مركز والتر ريد الطبي في بيثيسدا بولاية ماريلاند، الذي سبق وأن قدم الرعاية الطبية للرئيس دونالد ترامب.

وقال: لم أشعر بشيء، لكن أنا وكارين أكثر من سعداء لأخذ لقاح كورونا الآمن والفعال الذي أنتجناه للشعب الأمريكي، ووصفه بأنه معجزة طبية، متابعًا أن هدف أخذه أمام الكاميرات هو بناء الثقة في فعاليته.

ويتطلب لقاح فايزر جرعتين، ومن المقرر أن يتلقى نائب الرئيس بنس وزوجته والجراح العام آدامز الجرعة الثانية في غضون 21 يومًا.



