شكرا لمتابعة خبر عن قبرص تفتح أبوابها للسياح من 56 دولة بينهما المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نيقوسيا (صدى):

قررت الحكومة القبرصية أنها فتح أبوابها في الأول من شهر يناير المقبل أمام السياح القادمين من 56 دولة؛ من ضمنهم المملكة.

وأكدت أنها ستطلب من جميع السائحين القادمين من الـ56 دولة، إجراء فحص كورونا عند الوصول إلى البلاد كإجراء احترازي.

وأضافت قبرص أنها سمحت للسياح القادمين من الدول التي تقع في المستوى الآمن من فيروس كورونا، وأنها ستعلن عن بعض الإجراءات الصحية للقادمين إليها.