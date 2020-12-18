بالصور.. الوزير «قطان» يلتقي رئيس زامبيا لبحث ملفات مشتركة

نقل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد عبدالعزيز قطان، تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، إلى رئيس جمهورية زامبيا إدجار شاجوا لونجو.

وقال قطان، عبر حسابه على تويتر، إنه في ختام جولته الإفريقية الثالثة، تشرف بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، إلى رئيس جمهورية زامبيا إدجار شاجوا لونجو، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وكان الوزير قطان التقى، أمس الخميس، فور وصوله إلى زامبيا، أعضاء سفارة المملكة، قائلًا: «لمست فيهم روح الطموح والمثابرة، وتمنيت لهم التوفيق والسداد».

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