أخبار السعودية اليوم.. توضيحات من «الصحة» حول لقاح كورونا.. وفلكية جدة تحدد موعد «الانقلاب الشتوي»

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة، حيث من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أنه لا توجد دراسات علمية كافية تحدد المدة المناسبة لعمل الفحص بعد مخالطة حالة مؤكدة بكورنا؛ ولكن ينبغي على الأشخاص المخالطين لحالة مؤكدة إكمال فترة العزل ١٤يومًا؛ وإلى التفاصيل:

السعودية الثانية عربيًا والـ40 عالميًا في التنمية البشرية «المرتفعة جدا»

حققت السعودية الترتيب الثاني عربيًا والأربعين عالميًا من بين 189 دولة في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا، وفق تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020، وذكرت وزارة التعليم (في بيان) أن قياس مؤشر التنمية البشرية يعتمد على تقييم التقدم الذي يحدث على المدى الطويل في ثلاثة جوانب أساسية للتنمية، وهي: الحياة الصحية الطويلة وتُقاس بالعمر المتوقع للفرد.

«الخطوط السعودية»: الحضور قبل ساعتين من الرحلات الداخلية و3 للدولية

أعلنت الخطوط السعودية، موعد الحضور للمطارات سواء للرحلات الداخلية أو الدولية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بضيوف الخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يتطلب الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع المجدول للرحلات الداخلية وقبل ثلاثة ساعات من موعد الإقلاع المجدول للرحلات الدولية.

الصحة: لا تَعَارض بين لقاحَيّ كورونا والإنفلونزا.. والفاصل الزمني مهم

أوضحت وزارة الصحة، عدم وجود تعارض بين أخذ الشخص للقاح الإنفلونزا الموسمية

ولقاح كورونا في نفس الوقت؛ لكنها نصحت بوجود فترة زمنية بينهما مدتها نحو أربعة أسابيع، وقال حساب «الصحة 937» التابع للوازرة ردًا على استفسار بهذا الخصوص: «بشكل عام لا يوجد تعارض عند تلقي اللقاحين في نفس الوقت ,لكن يمكن الفصل بينهما بمدة 3 – 4 أسابيع؛ لتيسير مراقبة الأعراض الجانبية لكل لقاح على حدة، وعدم الخلط بينهما».

وزارة الصحة: بيانات لقاح كورونا لا تؤكد «مأمونيته» للحوامل

أوضحت وزارة الصحة، أن البيانات المتوافرة- حتى الآن- عن لقاح كورونا، غير كافية لتأكيد سلامته على المرأة الحامل، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على سؤال من مواطنة بهذا الخصوص، ذكر أن «البيانات المتوافرة حول اللقاح المعطى للحوامل، غير كافية للتأكد من مأمونية اللقاح أو ارتباطه بمخاطر أثناء فترة الحمل».



المساعدة المقطوعة.. وزارة «الموارد البشرية»: لم يتحدَّد موعد الصرف

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد وقت مُحدَّد لصرف المساعدة المقطوعة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة نأمل منك الانتظار حيث لا يوجد وقت محدد للصرف».

«التأمينات»: 3 حالات لتوزيع معاش رب الأسرة المتوفَّى على الورثة

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نسبة توزيع معاش المشترك المتوفى على الورثة، مشيرة إلى أنها تختلف حسب عدد الورثة،

وذكرت التأمينات الاجتماعية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يوزع المعاش بالكامل بالتساوي على أفراد عائلة المشترك المستحقين، إذا كانوا ثلاثة أو أكثر»، مشيرة إلى أن: المعاش يوزع على الورثة بنسبة 75% إذا كانا اثنين، ويوزع بنسبة 50% إذا كان المستحق شخصًا واحدًا فقط.

بالفيديو.. الشيخ المطلق: طلاق الواتساب والـ«SMS» يقع لأنه كالمنطوق

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم وقوع الطلاق الذي يتم عن طريق إرسال رسالة نصية أو عبر الواتساب، وقال الشيخ المطلق خلال استضافته في برنامج «فتاوى» المذاع على قناة «السعودية» إن الطلاق عبر الواتساب أو الرسائل النصية أو الهاتف، يقع؛ لأن الطلاق يقع في الكتاب كما يقع في النطق، فإذا طلَّق عبر الواتساب فقد وقع الطلاق.

«أمن الطرق»: 4 نصائح لتلافي حالات «التجاوز الخاطئ»

جددت القوات الخاصة لأمن الطرق، تحذيرها من حالات التجاوز الخاطئ، مشيرة إلى أنه من أهم مسببات الحوادث، ووجهت باتباع أربع نصائح، وأوضحت أمن الطرق- عبر تويتر- أنه لتفادي ذلك يجب الالتزام بالأنظمة واتباع النصائح التالية (التأكد من أن الطريق يسمح فيه بالتجاوز - التأكد من عدم وجود مركبة قادمة من الخلف - استخدام إشارة التنبيه الجانبية للانعطاف- العودة للمسار المناسب بعد التجاوز).

فلكية جدة: انتظروا «الانقلاب الشتوي».. الإثنين

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن الكرة الأرضية تشهد يوم الإثنين (21 ديسمبر 2020) حدوث الانقلاب الشتوي عند الساعة (01:02) بعد الظهر بتوقيت السعودية، وهو ما يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالي وبداية فصل الصيف في النصف الجنوبي.

تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة الجمعة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة أمطارًا وسحبًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة، وفي سلسلة تنبيهات، أوضح أن مناطق مكة المكرمة والباحة والمدينة المنورة، تشهد رياحًا نشطة وسحبًا وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

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