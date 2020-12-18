المساعدة المقطوعة.. وزارة «الموارد البشرية»: لم يتحدَّد موعد الصرف

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد وقت مُحدَّد لصرف المساعدة المقطوعة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «يا ليت تنزلون المساعدات المقطوعة لمن قدّم عليها وخاصة الأرامل والمطلقات ولهن سنوات ينتظرن نزولها».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة نأمل منك الانتظار حيث لا يوجد وقت محدد للصرف».

وأضاف: «ويمكنك متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة من خلال الرابط التالي(اضغط هنا)».

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