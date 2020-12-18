«الموارد البشرية»: إيداع 1.7 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مليارًا و700 مليون ريال، معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الأولى.

وذكرت الوزارة- عبر تويتر- أنه تم إيداع 1.4 مليار ريال للمعاشات الضمانية الأساسية، و192 مليون ريال كمساعدات نقدية لأجل الغذاء، و102 مليون ريال كمساعدات نقدية لأجل الكهرباء.

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