«الموارد البشرية»: إيداع 1.7 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

شملت معونات الغذاء والكهرباء
أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مليارًا و700 مليون ريال، معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر جمادى الأولى.
وذكرت الوزارة- عبر تويتر- أنه تم إيداع 1.4 مليار ريال للمعاشات الضمانية الأساسية، و192 مليون ريال كمساعدات نقدية لأجل الغذاء، و102 مليون ريال كمساعدات نقدية لأجل الكهرباء.
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