وزارة الصحة: 10 حالات وفاة جديدة بكورونا.. والإصابات 174 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة.

وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 360690، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 351573.

وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى6101 حالة، فقد تم تسجيل 10 حالات وفاة، و208 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، آلية عمل لقاح فيروس كورونا داخل الجسم بتطوير قدرته مناعيًا للحماية من العدوى.

وأضافت الوزارة، أن أهمية لقاح كورونا تكمن في الحماية من الفيروس بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن.

وأكدت أن لقاح كورونا سيسمح برفع عمليات الحظر في الدول وتخفيف التباعد الاجتماعي، وبالتالي عودة الحياة الطبيعية تدريجيًا.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، إنه لم يتم تسجيل أي مضاعفات جدية لمن تلقى لقاح كورونا.

وبيَّن أنه سيتوافر نوعان أو 3 من اللقاح وفق ما تقره هيئة الدواء، فيما تتواصل حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وتستهدف المرحلة الأولى، الذين تجاوزوا سن الـ65 عامًا والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى، معتبرة أنّ انطلاق العملية بداية لانفراج في أزمة الوباء.

وأظهرت لقطات مباشرة، وزير الصحة، توفيق الربيعة، وهو يتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا، معلنًا «اليوم بداية لانفراج أزمة».

وقال الربيعة: «من المتوقع أن تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير».

وأكد الربيعة أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت أكبر عملية تطعيم بالمملكة، مع متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد للحملة.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، بعد الموافقة على تسجيل لقاح شركة فايزر منذ عدة أيام.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن فتح باب التسجيل للمواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورنا من خلال التسجيل في تطبيق «صحتي».

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