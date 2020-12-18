السعودية اليوم / تسجيل 2972 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا



إسلام آباد 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2972 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 3261 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 399852 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، فيما سجلت 84 وفاةً ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 9164 وفاة.

// انتهى //

15:13ت م

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إسلام آباد 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 451494 حالة، منها 42478 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم بتسجيل 3261 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 399852 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، فيما سجلت 84 وفاةً ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 9164 وفاة.// انتهى //15:13ت م0051

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