السعودية اليوم / مصرع 80 شخصًا بسبب حمى "لاسا" بنيجيريا



أبوجا 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

لقي 80 شخصًا مصرعهم، إثر إصابتهم بحمى "لاسا" في محافظة أوندو شمال نيجيريا.

وأكد مفوض الصحة بالمحافظة جيبايو أديي اليوم، أن حمى لاسا باتت تشكل خطورة في البلاد أكثر من

وتسببت حمى "لاسا" في وفاة ما يقرب من 300 شخص في 29 محافظة نيجيرية منذ شهر يناير الماضي، حتى مطلع ديسمبر الجاري.

// انتهى //

12:23ت م

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أبوجا 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسلقي 80 شخصًا مصرعهم، إثر إصابتهم بحمى "لاسا" في محافظة أوندو شمال نيجيريا.وأكد مفوض الصحة بالمحافظة جيبايو أديي اليوم، أن حمى لاسا باتت تشكل خطورة في البلاد أكثر من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن حمى لاسا بالولاية سجل أكثر من 80 حالة، فيما بلغت وفيات فيروس كورونا 41 فقط.وتسببت حمى "لاسا" في وفاة ما يقرب من 300 شخص في 29 محافظة نيجيرية منذ شهر يناير الماضي، حتى مطلع ديسمبر الجاري.// انتهى //12:23ت م0037

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