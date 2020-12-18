السعودية اليوم / القارة السمراء تسجل ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات بكورونا



أديس أبابا 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول أفريقيا بلغ 57 ألفًا و817 حالة.

// انتهى //

12:23ت م

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أديس أبابا 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ مليونين و449 ألفًا و754 إصابة.وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول أفريقيا بلغ 57 ألفًا و817 حالة.// انتهى //12:23ت م0036

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