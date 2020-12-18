السعودية اليوم / 3146 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت بلجيكا 3146 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 618204 حالات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 18371 حالة.

// انتهى //

11:53ت م

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بروكسل 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسسجّلت بلجيكا 3146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و93 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 618204 حالات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 18371 حالة.// انتهى //11:53ت م0032

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