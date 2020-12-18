السعودية | هيئة الأمر بالمعروف تفعّل حملة “الخوارج شرار الخلق”

المناطق - الرياض

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة «الخوارج شرار الخلق » التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند .

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن هذه الحملة المباركة التي أطلقها معالي الرئيس العام تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم، وتسعى لتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة بخطرهم، كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، وذلك انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تحقيقاً لرسالتها؛ في تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمور أيدهم الله واجتماع الكلمة ووحدة الصف، والتحذير من الجماعات والأحزاب التي هي على معتقد وفكر الخوارج.

وتضمنت الحملة مشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.

مع الأخذ في الاعتبار تطبيق التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وفق تعليمات الجهات المعنية.