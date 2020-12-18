شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زامبيا يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لفخامته، فيما حمله رئيس جمهورية زامبيا تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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