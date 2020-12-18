بالأسماء.. تعرف على ثروات أغنى 10 عائلات في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ركزت قائمة فوربس النهائية لأغنى 50 عائلة في الولايات المتحدة على أكبر 10 عائلات ورثوا المليارات، خلال نصف عقد فقط.

وتضمنت القائمة ورثة بعض أشهر العلامات التجارية في البلاد، مثل شركات Campbell’s Soup وJack Daniel’s وWalmart وChick-fil-A.

وتقول فوربس "لقد كان نصف عقد جيدًا لأغنى العائلات في أمريكا، فقد بلغت ثروات أغنى 50 عائلة 1.2 تريليون دولار بفضل الأسواق المرتفعة، بزيادة حوالي 30% عن 916 مليار دولار عام 2015".

لا تقل ثروات هذه العائلات عن 7.3 مليار دولار على الأقل، ارتفاعًا من 6 مليارات دولار منذ 5 أعوام، وكانت آخر مرة صنفنا فيها هذا العدد.

وما زالت عائلة والتون الأغنى، حيث يمتلك أحفاد سام والتون (المتوفى عام 1992) وباد والتون (الذي توفي عام 1995)، مؤسسي سلسلة Walmart، نحو نصف أسهم عملاق تجارة التجزئة، والتي تولد أكثر من 700 مليون دولار من دخل توزيعات الأرباح للعائلة كل عام.

تليهم عائلة كوش، التي تمتلك 84% من شركة Koch Industries، التي تحقق إيرادات بقيمة 115 مليار دولار من شركات تشمل خطوط الأنابيب والمواد الكيميائية والأكواب ذات الاستخدام الواحد وسجاد ستاينماستر.

من بين العائلات القليلة التي تراجعت ثرواتها منذ عام 2015: عائلة ساكلر، أصحاب شركة Purdue Pharma المنتجة للمواد الأفيونية، والتي قاضاها المدعي العام في كل ولاية أمريكية تقريبًا، لدور الشركة المزعوم في أزمة المواد الأفيونية.

تشمل المنتجات البارزة الأخرى التي تنتجها هذه العائلات فاحشة الثراء: M&Ms وPedigree لأغذية الحيوانات الأليفة (عائلة مارس) ويسكي جاك دانيال (عائلة براون) وحساء كامبل (عائلة دورانس) وملابس جاب (عائلة فيشر).

تعد كل من عائلتي سيمبلوت ورييس من موردي الأغذية الرئيسيين لسلسلة ماكدونالدز. في حين أن عائلتي داو دوبونت وروكفلر مدرجتان في القائمة، فإن بعض العائلات الأمريكية الأكثر شهرة - مثل أستور وفاندربلت وفورد – لم تتمكن من الوصول إلى صفوف القائمة، فقد تبددت ثرواتها إلى حد كبير على مدى أجيال متعددة.

كان من بين العائلات التي حققت مليارات في العصر الحديث، وجمعت ثروات هائلة في خمسة عقود أو أقل، عائلة هيو، التي تتحكم في شركة Public Storage عملاق التخزين الذاتي، وعائلة كاثي، أصحاب شركة Chick-fil-A، وعالة تشاو، ملاك شركة Westlake Chemical، أحد أكبر منتجي البولي إيثيلين منخفض الكثافة في الولايات المتحدة المستخدم في علب الحليب وتغليف المواد الغذائية الأخرى.

وتعدّ عائلة تشاو وهي أمريكية من أصل آسيوي، وغير بيضاء الوحيدة التي وصلت إلى هذا التصنيف – علامة أخرى على وجود فجوة في الثروة العرقية في الولايات المتحدة – وتعود ثروة العائلة في الولايات المتحدة إلى الثمانينيات، عندما نقل تيتي تشاو (توفي عام 2008) عائلته من تايوان إلى الولايات المتحدة وأسس شركة Westlake Chemical.

كون هذه العائلات فاحشة الثراء لا يعني أنها سعيدة بالضرورة. مرت ست من العائلات المدرجة في قائمة هذا العام بنزاعات عائلية مريرة - وعلنية جدًا - بما في ذلك المعارك القانونية حول الصناديق الائتمانية والتبني الوهمي وحتى اتهامات القتل.

التصنيف

فيما يلي تصنيف فوربس النهائي لأغنى 50 عائلة في أمريكا. تمت مقارنة صعود وهبوط ثرواتها الصافية مقارنة بعام 2015.

عائلة والتون

تقدر ثروة عائلة والتون بنحو 247 مليار دولار ، جمعتها من خلال الاستثمار في شركة وولمارت Walmart.

عائلة كوش

وصلت ثروة عائلة كوش إلى 100 مليار دولار، جمعتها عبر مصادر متنوعة.

عائلة مارس

وجاءت عائلة مارس في المرتبة الثالثة بثروة تقدر بنحو 94 مليار دولار، من خلال التجارة في أسواق الحلوى.

عائلة كارجيل ماكميلان

حلت عائلة كارجيل ماكميلان في المرتبة الرابعة، بإجمالي ثروة يصل إلى 47 مليار دولار، من خلال شركة Cargill.

عائلة لودر

وفي المرتبة الخامسة جاءت عائلة لودر التي جمعت نحو 40 مليار دولار، عبر الاستثمار في شركة Estee Lauder.

عائلة إس سي جونسون

واحتلت عائلة إس سي جونسون المرتبة السادسة في قائمة أغنى 50 عائلة بالولايات المتحدة، بمعدل ثروة يصل إلى 37 مليار دولار، عبر التجارة في منتجات التنظيف.

عائلة (إدوارد) جونسون

ونجحت عائلة (إدوارد) جونسون في الحصول على المرتبة السابعة من قائمة فوربس لأغنى 50 عائلة أمريكية، بإجمالي ثروة يقدر بنحو 36 مليار دولار، جمعتها من خلال إدارة الأموال.

عائلة كوكس

وعبر الاستثمار في مجال الإعلام نجحت عائلة كوكس في الحصول على التصنيف الثامن ضمن قائمة فوربس بثروة تقدر بنحو 34.5 مليار دولار.

عائلة بريتزكر

ومن خلال الاستثمار في الفنادق وقنوات الاستثمار الأخرى، احتلت عائلة بريتزكر المرتبة التاسعة من قائمة أغنى العائلات الأمريكية، بإجمالي ثروة يقدر بـ32.5 مليار دولار .

عائلة نيوهاوس

تمكنت عائلة نيوهاوس في احتلال المرتبة العاشرة ضمن قائمة أغنى 50 عائلة في الولايات المتحدة الأمريكية، بإجمالي ثروة يصل إلى 30 مليار دولار، عبر الاستثمار في المجلات والصحف.