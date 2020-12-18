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2020-12-18 أمن الطرق : 4 أمور مهمة لتفادي التجاوز الخاطئ متابعات الخليج 365 - الرياض جدد أمن الطرق التأكيد على أهمية التقيد بالقواعد المرورية، خاصة عند تجاوز مركبة أخرى؛ لتفادي أضرار التجاوز الخاطئ. ونشرت الإدارة العامة لأمن الطرق إنفوجراف تضمن عددًا من النصائح التي يجب التقيد بها، وتشمل ما يلي: التأكد من أن الطريق يسمح فيه بالتجاوز. التأكد من عدم وجود مركبة قادمة من الخلف. استخدام إشارة التنبيه الجانبية للانعطاف. العودة للمسار المناسب بعد التجاوز.



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