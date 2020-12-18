شكرا لمتابعة خبر عن 50 ألف ريال غرامة لمن يضر بسمعة السياحة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر اليوم الجمعة عن فرض غرامة مالية في نظام السياحة الجديد لمن يضر بسمعة السياحة . كشفت مصادر اليوم الجمعة عن فرض غرامة مالية في نظام السياحة الجديد لمن يضر بسمعة السياحة . وأكدت أن من يرتكب فعل يضر بالسياحة في المملكة يعاقب بغرامة قدرها 50 ألف ريال ، وفقاً لـ " المدينة " . وكان وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب قد اتخذ عدة قرارات مؤخراً للنهوض بالقطاع السياحي منها تسهيل إجراءات تراخيص الفنادق وإصدارها في 10 أيام بدلاً من عامين ، وغيرها من الإجراءات لتنشيط القطاع وفقاً لرؤية المملكة 2030 . إقرأ أيضا:

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