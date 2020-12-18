شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح مدى إمكانية تلقي المرأة الحامل لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الصحة اليوم الجمعة مدى إمكانية تلقي المرأة الحامل لقاح كورونا .
وأكدت " الصحة " أن بيانات اللقاح المتوفرة حتى الآن غير كافية لتأكيد مأمونيته أو ارتباطه بمخاطر على الحوامل .
وكانت "الصحة " قد أكدت سابقاً على إمكانية تلقي المرأة الحامل لقاح الإنفلونزا الموسمية وأنه لا يشكل أي ضرر عليها أو على الجنين .
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