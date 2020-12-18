شكرا لمتابعة خبر عن المسند: هطول أمطار على 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار غزيرة اليوم الجمعة. توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار غزيرة اليوم الجمعة. وقال القصيم عبر حسابه على " تويتر " إنه متوقع هطول أمطار شمالي منطقة الرياض وجنوبي منطقة القصيم و أجزاء من الشرقية.

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