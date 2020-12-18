شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الشيخ "المطلق" يوضح مدى أحقية الزوج في المطالبة بالمهر والشبكة حال الطلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء مدى أحقية الزوج في المطالبة بالمهر والشبكة والمؤخر في حال الطلاق .

وأكد " المطلق " في برنامج " فتاوى " المذاع على قناة السعودية ، أنه لا يجوز للزوج أن يطالب بمهر المرأة حال الطلاق بعد الدخول بها لأنه يعتبر أكل مالها وهو حرام .

وقال "المطلق " أن رد المهر يكون في حال الخلع وهي مسألة قضائية يستمع فيها القاضي للطرفين ويطلب البينه ولا يجوز للمفتي أن يتدخل في الخصومات لأنه يجب السماع من الطرفين والحكم بينهما .