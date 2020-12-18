شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 3057 مركبة مخالفة تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مناطق المملكة . نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مناطق المملكة . وأسفرت الحملة عن ضبط 3057 مركبة مخالفة قام أصحبها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة . وتهيب إدارات المرور بقائدي المركبات الإلتزام بالتعليمات وعدم الوقوف في الأماكن المخصصة لهذة الفئة .

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