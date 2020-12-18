حساب المواطن: الإفصاح عن الراتب لا يشمل الأساسي فقط

تتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري
أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا البدلات والعلاوات، وليس الأساسي فقط.
وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، ذكر أنه «يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات».
وقال المواطن في استفساره إنه مسجل في حساب المواطن، فهل يتم حسابه على الأساسي أم الراتب كاملًا؟
من جهة أخرى، جدد برنامج حساب المواطن تذكيره بأنه لا يوجد تاريخ معين لفتح باب التسجيل في البرنامج؛ ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.
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