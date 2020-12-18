توجيه عاجل من ” البنوك ” للعملاء بشأن صرف الأموال

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دعت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، عملاء البنوك لمراعاة أحوال وأوقات غيرهم، أثناء التوجه لأجهزة الصرافات الآلية لصرف الأموال.

وأضافت ” البنوك “:” العملاء عليهم قبل الذهاب إلى أجهزة الصرافات الآلية، تجهيز بطاقاتهم وتحديد عملياتهم المصرفية التي ينوون إجراءها؛ وذلك تفاديًّا لتعطيل الآخرين “.

وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، أوضحت الطريقة الآمنة للشراء من المواقع الإلكترونية؛ وذلك باختيار مواقع مضمونة ومجربة تضمن حماية البطاقات البنكية من عمليات الاحتيال؛ بحيث يصل للمشتري رمز التوثيق لعملية الشراء عبر رسالة نصية يتلقاها تحتوي على رقم سري.

Source slaati

