︎ : .

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك. Source almowaten





كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.