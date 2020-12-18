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وجه وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بترميم ثوب نسائي عمره يصل إلى أكثر من 70 عاماً، يعود لمواطنة متوفاة. وقال الأمير بدر بن عبدالله رداً على تغريدة للمواطن مشوح المشوح نشر خلالها صوراً لثوب والدته التاريخي، إن هيئة الأزياء التابعة للوزارة ستعمل على ترميم الثوب. وأوضح المشوح أن الثوب يخص والدته الراحلة، وأنها كانت تسميه “حل وطار”، وهو ثوب خفيف وفضفاض يلبس بالمناسبات فوق الملابس، مشيراً إلى أن عمره يزيد على السبعين عاماً، وأنه قام بعمل ما يستطيع لترميمه وجعله يظهر بهذا الشكل، حيث كانت قد علقت بأسفله بعض الأشواك الصغيرة. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة يوجه بترميم ثوب نسائي عمره 70 عاماً يعود لمواطنة راحلة.. وابنها: كانت تسميه “حل وطار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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