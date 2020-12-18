مساعدات مركز الملك سلمان.. 780 ألف مستفيد من المشاريع الإغاثية في 2020

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن استفادة نحو780 ألف شخص حول العالم من المساعدات الإغاثية خلال عام 2020.

ونشر مركز الملك سملان للأعمال الإنسانية، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «إنفوجراف» لأبرز الدول التي استفادت من المشروعات الإغاثية خلال عام 2020 مصحوبًا بتغريدة.

وكتب المركز، في تغريدته، «يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة نهجه في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين حول العالم من خلال تقديم مشاريع إغاثية تضمن حصولهم على الغذاء والمأوى والخدمات الصحية وغيرها من الاحتياجات الأساسية في حالات الطوارئ».

أبرز المساعدات المقدمة

وأشار مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى أنه تم رصد مشاريع إغاثية خلال العام الجاري 2020 بقيمة 15 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدات في حالات الطوارئ والاستجابة العاجلة.

وبيّن مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، أبرز الدول التي استفادت من المشاريع الإغاثية للمركز على مدار العام الجاري وهي كالتالي:

- الاستجابة العاجلة للمتضررين من كارثة مرفأ بيروت.

- المساعدات غير الغذائية والإيوائية في حالات الطوارئ والنزوح في اليمن.

- إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان.

- تقديم مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات والأعاصير في جمهورية مدغشقر.

- مشروع توزيع السلال الغذائية لجميع الأسر المحتاجة والفقيرة ودور الأيتام وذوي الإعاقة والأرامل وكبار السن في دولة الصومال.

- تقديم مواد غذائية وإيوائية عاجلة على المتضررين جراء الأمطار التي اجتاحت جمهورية جيبوتي.

وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن إجمالي عدد المشروعات الإنسانية التي إنجازها والأخرى قيد التنفيذ حتى تاريخ الـ30 من شهر نوفمبر الماضي هي150 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 417.899.394 دولارًا أمريكيًا.

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