«الخطوط السعودية»: الحضور قبل ساعتين من الرحلات الداخلية و3 للدولية

أعلنت الخطوط السعودية، موعد الحضور للمطارات سواء للرحلات الداخلية أو الدولية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لدي رحلة موعد المغادرة ٧:٣٠ متى يتوجب الحضور للمطار علمًا لا يوجد لدي أمتعة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بضيوف الخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يتطلب الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع المجدول للرحلات الداخلية وقبل ثلاثة ساعات من موعد الإقلاع المجدول للرحلات الدولية ولمزيد من المعلومات تفضل بزيارة الرابط (اضغط هنا)».

وأضاف: «لخدمتك يرجى الاتصال بمركز العناية بالضيوف عبر الرقم 920022222 يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً».

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