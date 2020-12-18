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2020-12-18 السديس يدشن وحدة تبريد ماء زمزم بوكالة المسجد النبوي متابعات الخليج 365 - واس دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس الخميس، وحدة تبريد ماء زمزم بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. وتهدف الوحدة التي تُشرف عليها إدارة السقيا بالوكالة إلى رفع جودة الخدمة المقدمة لروّاد مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في مجال السقيا، حيث تتسع لأكثر من (120) ألف عبوة، ويتم تبريدها خلال (180) دقيقة.



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