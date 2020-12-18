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فيديو وصور.. جمال الطبيعة البكر في غابات وادي بيض بالدرب
تجذب السياح والزوار من داخل جازان وخارجها
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- محافظة الدرب
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في جولة سياحية بوادي بيض الواقع شرق محافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان رصدت ” متابعات الخليج 365” بعدستها جمال طبيعة الوادي الساحر بما يحتويه من غابات كثيفة من الأشجار المتنوعة والمعمرة.
وتشكل هذه الغابة طبيعة خلابة وجذابة على امتداد جانبي الوادي الذي ينحدر جريان السيل فيه من أعالي جبال السروات جنوب غرب أبها، ويعتبر من أشهر أودية الدرب الثمانية الكبرى.
أسماء الأودية بمحافظة الدرب
ويبلغ عدد الأودية الكبرى بمحافظة الدرب ثمانية أودية هي، وادي بيض، وادي جندلة، وادي ريم، وادي التباب، وادي الصليف، وادي الهيجة، وادي الرصاصة، وادي قاع الهواء.
السياحة في وادي بيض
وخلال وقت الشتاء واعتدال الجو في تهامة يتوافد عشرات الزوار لهذا الوادي؛ للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة، وقضاء وقتهم ما بين الجلوس والتجول بين غاباته الجميلة.
مطالب الأهالي والزوار المتنزهين
ومن المطالب الخدمية التي أشار إليها زوار الوادي وتمنوا توفيرها توصيل الطرق المسفلتة، وإيجاد مداخل مرصّفة لغابات الوادي، وإيجاد جلسات ومظلات، واختيار الموقع المناسب لها، وإنشاء دورات مياه مع إنارة ما يحتاجه المكان الذي أصبح من أفضل الأماكن السياحية بجازان؛ لوجود مكونات الطبيعة الخلابة التي يفضلها السياح من الداخل والخارج.
ويطمح الأهالي والزوار بأن تهتم الجهات المختصة كإدارة السياحة بجازان وبلدية الدرب بتلك المواقع وتزويدها بالخدمات التي تمكنهم من الاستمتاع بها.
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