"الأرصاد" تنبه بضباب كثيف على الحدود الشمالية

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الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى): حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة من ضباب كثيف في منطقة الحدود الشمالية . حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة من ضباب كثيف في منطقة الحدود الشمالية . وأكد أن طريف ستشهد ضباب شديد من الساعة 10.25 صباحاً حتى الواحدة ظهراً ، منبهاً قائدي المركبات بضرورة الحيطة والحذر . وتوقعت الأرصاد اليوم سماء غائمة وأمطار على بعض المناطق تمتد إلى الأجزاء الساحلية . إقرأ أيضا:

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