شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات" توضح نسبة توزيع معاش المشترك المتوفي على الورثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الجمعة نسبة توزيع معاش المشترك المتوفي على الورثة .

وأكدت التأمينات أن نسبة التوزيع تختلف حسب عدد الورثة ، فإذا كانوا ثلاثة أو أكثر يتم توزيع المعاش بالكامل بالتساوي على أفراد عائلة المشترك .

أما إذا كان المستحقين فردين يوزع المعاش بنسبة 75 % ، وإذا كان المستحق شخص واحد يوزع المعاش بنسبة 50 % .

وكانت "التأمينات " قد أوضحت سابقاً نسب الإشتراك والنسبة التي يتحملها المشترك والمؤمن عليه .

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