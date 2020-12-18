شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب مختص يروي تجربته في الحصول على اللقاح و مدى تأثيره عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور محمد المعمري أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية تجربته في الحصول على اللقاح والخطوات التي مر بها .

وأكد " المعمري " في برنامج " ياهلا " المذاع على " روتانا خليجية " ، أنه بدأ بالتسجيل على رابط بتطبيق " صحتي " وفي نفس اليوم جاءه اتصال لتأكيد البيانات ثم تم تحديد موعد في اليوم التالي .

وأضاف أنه وجد كل التنظيم من الشباب والشابات المهنيين وانتظر ربع ساعة فقط ثم تلقى اللقاح ، بعد التأكد من عدم وجود حرارة أو حساسية من البيض .

وأضاف "المعمري " أنه لم يشعر بأي أعراض وعاد لمنزله بشكل طبيعي ، مؤكداً أنه لم يشعر بأي عرض مقلق .