شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب مختص يروي تجربته في الحصول على اللقاح و مدى تأثيره عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور محمد المعمري أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية تجربته في الحصول على اللقاح والخطوات التي مر بها .
وأكد " المعمري " في برنامج " ياهلا " المذاع على " روتانا خليجية " ، أنه بدأ بالتسجيل على رابط بتطبيق " صحتي " وفي نفس اليوم جاءه اتصال لتأكيد البيانات ثم تم تحديد موعد في اليوم التالي .
وأضاف أنه وجد كل التنظيم من الشباب والشابات المهنيين وانتظر ربع ساعة فقط ثم تلقى اللقاح ، بعد التأكد من عدم وجود حرارة أو حساسية من البيض .
وأضاف "المعمري " أنه لم يشعر بأي أعراض وعاد لمنزله بشكل طبيعي ، مؤكداً أنه لم يشعر بأي عرض مقلق .
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