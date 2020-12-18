بالفيديو.. الشيخ المطلق: طلاق الواتساب والـ«SMS» يقع لأنه كالمنطوق

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، حكم وقوع الطلاق الذي يتم عن طريق إرسال رسالة نصية أو عبر الواتساب.

وقال الشيخ المطلق خلال استضافته في برنامج «فتاوى» المذاع على قناة «السعودية» إن الطلاق عبر الواتساب أو الرسائل النصية أو الهاتف، يقع؛ لأن الطلاق يقع في الكتاب كما يقع في النطق، فإذا طلَّق عبر الواتساب فقد وقع الطلاق.

وأضاف الشيخ المطلق، أنه إذا راجع الرجل زوجته قبل انتهاء العدة بيوم واحد، ننظر إلى المرأة، فإذا كانت «آيسة أو صغيرة لا تحيض» فتصح الرجعة، أما إذا كانت المرأة من ذوات الحيض فقد تكون في شهرين أو شهرين وأيام، وفي هذه الحالة فعدة المرأة تكون بالحيض وليس بالأشهر، وعدتها ثلاث حيضات، فإذا انتهت من حيضتها الثالثة واغتسلت فقد أصبحت امرأة أجنبية عليه، ولا تصح الرجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد إن كانت لم تصل طلقته إلى الثالثة.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. الشيخ المطلق يعلق على «توكيل النكاح» للرجل والمرأة

الشيخ «المطلق»: حالة تسمح بمراجعة المطلقة منذ 6 أشهر بدون عقد جديد