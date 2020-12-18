«أمن الطرق»: 4 نصائح لتلافي حالات «التجاوز الخاطئ»

تعتبر من أهم مسببات الحوادث المرورية
جددت القوات الخاصة لأمن الطرق، تحذيرها من حالات التجاوز الخاطئ، مشيرة إلى أنه من أهم مسببات الحوادث، ووجهت باتباع أربع نصائح.
وأوضحت أمن الطرق- عبر تويتر- أنه لتفادي ذلك يجب الالتزام بالأنظمة واتباع النصائح التالية:
ـ التأكد من أن الطريق يسمح فيه بالتجاوز.
ـ التأكد من عدم وجود مركبة قادمة من الخلف.
ـ استخدام إشارة التنبيه الجانبية للانعطاف.
ـ العودة للمسار المناسب بعد التجاوز.
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