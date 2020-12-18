«أمن الطرق»: 4 نصائح لتلافي حالات «التجاوز الخاطئ»

جددت القوات الخاصة لأمن الطرق، تحذيرها من حالات التجاوز الخاطئ، مشيرة إلى أنه من أهم مسببات الحوادث، ووجهت باتباع أربع نصائح.

وأوضحت أمن الطرق- عبر تويتر- أنه لتفادي ذلك يجب الالتزام بالأنظمة واتباع النصائح التالية:

ـ التأكد من أن الطريق يسمح فيه بالتجاوز.

ـ التأكد من عدم وجود مركبة قادمة من الخلف.

ـ استخدام إشارة التنبيه الجانبية للانعطاف.

ـ العودة للمسار المناسب بعد التجاوز.

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