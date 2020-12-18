تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة الجمعة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة أمطارًا وسحبًا رعدية ورياحًا نشطة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق مكة المكرمة «أضم، الطائف، ميسان، العرضيات، القنفذة، الليث»، والباحة «الحجرة، المخواة، الباحة، المندق، بلجرشي، قلوة»، والمدينة المنورة «الحناكية، المهد»، تشهد رياحًا نشطة وسحبًا وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وهناك مواقع بمنطقة القصيم «البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، عقلة الصقور، عنيزة»، ومواقع «الزلفي، الغاط، المجمعة» بالرياض، و«النعيرية، قرية العليا، حفر الباطن، الخفجي»، تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.