فلكية جدة: انتظروا «الانقلاب الشتوي».. الإثنين

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن الكرة الأرضية تشهد يوم الإثنين (21 ديسمبر 2020) حدوث الانقلاب الشتوي عند الساعة (01:02) بعد الظهر بتوقيت السعودية، وهو ما يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالي وبداية فصل الصيف في النصف الجنوبي.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، عبر صفحة الجمعية على فيسبوك، قال إنه من الناحية الفلكية تستخدم تواريخ الاعتدالين والانقلابين لتحديد بداية ونهاية الفصول؛ حيث يبدأ الربيع في الاعتدال الربيعي ويبدأ الصيف في الانقلاب الصيفي، ويبدأ الخريف في الاعتدال الخريفي؛ ويبدأ الشتاء في الانقلاب الشتوي.

وأضاف أبو زاهرة، أما من ناحية الأحوال الجوية، تبدأ الفصول في اليوم الأول من الأشهر التي تشمل الاعتدالين والانقلابين في نصف الكرة الشمالي؛ حيث يمتد الربيع من 1 مارس إلى 31 مايو؛ ويمتد الصيف من 1 يونيو إلى 31 أغسطس؛ والخريف يمتد من 1 سبتمبر إلى 30 نوفمبر؛ ويمتد الشتاء من 1 ديسمبر إلى 28 فبراير (29 فبراير في السنة الكبيسة).

وأشار رئيس فلكية جدة إلى أن بداية أو منتصف أي فصل من الفصول الأربعة، يختلف باختلاف مناخ البلد، وما إذا كان يتبع مواسم فلكية أو مناخية.

وأوضح أنه بالتزامن مع الانقلاب الشتوي هذا العام، سيحدث اقتران نادر بين كوكبي المشترى وزحل يعرف باسم «الاقتران العظيم» سيرصد بعد غروب شمس هذا اليوم مباشرة، باتجاه الأفق الجنوبي الغربي حيث سيشاهد منظر مثير للإعجاب.

وحول سبب الانقلاب الشتوي، قال رئيس فلكية جدة إنه يحدث بسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، فهي أثناء دورانها حول الشمس لا تكون عمودية ولكنها مائلة بمقدار (23.5) درجة لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض، وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس؛ هو السبب في حدوث الفصول الأربعة.

وأضاف رئيس فلكية جدة، أن يوم الانقلاب الشتوي يكون طول النهار أقل من 12 ساعة في جميع المواقع شمال خط الاستواء، في حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار فيها أطول من 12 ساعة.

وأوضح رئيس فلكية جدة، أنه بعد وصول الشمس ظاهريًا أقصى نقطة جنوب السماء في الانقلاب الشتوي، سيلاحظ وكأنها تشرق من نقطة واحدة جنوب السماء لعدد من الأيام، قبل أن تبدأ مسارها الظاهري باتجاه الشمال من جديد نتيجة لحركة الأرض في مدارها حول الشمس، وستبدأ بعد ذلك زيادة ساعات النهار حتى تتساوى مع ساعات الليل بحدوث الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2021.

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