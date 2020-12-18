الكويت: الداخلية السعودية أسهمت في إحباط تهريب مخدرات وأسلحة وذخائر للبلاد

أشاد وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، بدور جهاز الشرطة بالمملكة العربية السعودية في إحباط محاولات تهريب مخدرات وأسلحة وذخائر لداخل الكويت، لافتًا إلى أن ذلك يأتي نتيجة للتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين لمكافحة آفة المخدرات والتصدي لمهربيها ومروجيها.

وتوجه وزير الداخلية الكويتي، بالشكر للداخلية السعودية وعلى رأسها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وفق «العربية».

وأمس الخميس، أشرف وزير الداخلية الكويتي، على فض أحراز محاولة تهريب نحو مليوني حبة من المؤثرات العقلية نوع «كبتاغون»، بالإضافة إلى 9 أسلحة نارية وذخائر وزجاجات خمر مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مقطورة شاحنة.

وفي التفاصيل، أنه وأثناء نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (المكافحة الدولية) بقطاع الأمن الجنائي وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالسعودية في البحث والتحري عن مروجي ومهربي المخدرات، دلت التحريات أن هناك محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة "كبتاغون" داخل مقطورة شاحنة نقل بضائع في بر منطقة الوفرة.

وبعد تكثيف التحريات وجمع المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة تم مراقبة الشاحنة وأثناء نقلها من الوفرة إلى مخيم في بر منطقة ضاحية صباح الأحمد، تم ضبط الشاحنة ومتهمين وبتفتيشها تم العثور على نحو مليوني حبة من المؤثرات العقلية نوع "كبتاغون"، بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخائر وزجاجات خمر مخبأة داخل المقطورة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بجلب كمية الحبوب المخدرة إلى البلاد وتخزينها لحين تهريبها إلى دولة جارة، وعليه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وجار ضبط المتهم الثالث.