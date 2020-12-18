رصد نحو 25 مخالفة صحية
أغلقت بلدية محافظة بارق أمس ثماني منشآت تجارية مخالفة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية المتواصلة بشكل يومي.
وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري، أن الحملة تهدف للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، لتعزيز السلامة الغذائية، ما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.
وأشار إلى أن البلدية أتلفت 300 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد نحو 25 مخالفة صحية، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، علاوة على مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 8 محال تجارية مخالفة ببارق.. وإتلاف 300 كجم أغذية فاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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