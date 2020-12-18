«الحربي»: أمطار على عدة مناطق ومدن سعودية.. اليوم

تتفاوت من خفيفة إلى متوسطة الشدة
توقَّع الراصد سامي عبيد عبدالله الحربي، خريطة هطول الأمطار اليوم الجمعة على عدة مدن بالمملكة، مشيرًا إلى أنها ستكون من خفيفة إلى متوسطة الشدة.
وقال الراصد الحربي، عبر تويتر، إن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء متفرقة من: الجوف و طريف وحزم الجلاميد.
وتابع قائلًا: «القصيم جهة المذنب وبريدة والرس دخنة، وشمال الرياض جهة المجمعة وما حولها».
وأضاف الراصد الحربي: وشمال الشرقية جهة الجبيل والحفر والنعيرية والخفجي، وكذلك جنوب الطائف إلى الباحة، وسواحل الليث.
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