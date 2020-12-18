مدير الاستخبارات العراقية: «اعتدال» يقدم جهودًا مميزة في رصد الخطاب المتطرف

أكد مدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي الفريق قدهار محمد سعيد، أهمية المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، وتميزه في رصد الخطاب المتطرف.

وقال خلال زيارته والوفد المرافق لمقر المركز بالرياض الخميس: نثمن الدور المهم للمركز الذي يعد من المراكز الكبيرة والمتطورة جدًّا، وسعداء بأن المملكة العربية السعودية وصلت لهذه المرحلة.

من جانبه، رحب الأمين العام للمركز الدكتور منصور الشمري، بمدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي والوفد المرافق، مشيراً إلى أن هذه الزيارة هي الثالثة لوفد عراقي رفيع المستوى، مبدياً التطلع إلى شراكة مع دولة العراق وإلى عمل مشترك في مكافحة الفكر المتطرف.

واصطحب الأمين العام ومسؤولو "اعتدال" الوفد في جولة بمركز القيادة والسيطرة، حيث تعرف الوفد على آلية الرصد والتحليل والتقنيات المستخدمة والنماذج التي يتم بناؤها وتطويرها داخل المركز في هذا المجال.

وفي الختام جرى تبادل الهدايا والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة، كما دوّن الفريق قدهار محمد سعيد كلمة في سجل زيارات المركز.