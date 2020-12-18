شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث تهنئة للرئيس إيسوفو محمدو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



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