شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحج والإسكان بالشورى تناقش تقريري «المساحة» و«صندوق التنمية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحثت لجنة الحج والإسكان والخدمات -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى في اجتماعها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس الدكتور أيمن بن صالح فاضل، التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة 1440/‏1441، والخطط الإستراتيجية والدراسات والبحوث المرتبطة ذات الصلة بالقطاع،، أبرز التحديات والصعوبات التي تضمنها التقرير والتي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها.

وناقشت اللجنة التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440/‏ 1441، وأبرز ما تضمنه من حيث أهمية التكامل مع وزارة الإسكان لتنفيذ البرامج المرتبطة بالمستفيدين، واستعراض الصعوبات وإيجاد الحلول لها وبيان ما تم اتخاذه بشأنها من توصيات.

وأبدى أعضاء اللجنة عدداً من الملحوظات تجاه التقرير السنوي للصندوق تمهيداً لإعداد تقريرها بشأنه المتضمن توصياتها، ورفعه للمجلس لمناقشته في جلسة قادمة.