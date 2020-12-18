شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن سبعيني يروي تجربته في بيع البليلة والبطاطس بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

كشف مواطن سبعيني بمنطقة تبوك، عن قصته في بيع البليلة والبطاطس لتوفير احتياجات أسرته، كما دعا الشباب إلى الاستفادة من تلك التجربة والعمل بالتجارة والبيع.

وقال المواطن أنه توجه لهذا النشاط بعد تقاعده براتب يصل إلى قرابة 2200 ريال فقط، حتى يتمكن من الإنفاق على أسرته، وفقًا لـ "سبق" .

وأشار إلى أنه شعر بزيادة البركة في رزقه بعدما توجه للبيع بطرقات وشوارع مدينة تبوك، كما يحرص على النظافة في عمله وعدم استخدام الزيوت لأكثر من يوم.