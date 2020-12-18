شكرا لمتابعة خبر عن قصة «اللبؤة» التي عُثر عليها داخل منزل بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، عن قصة اللبؤة التي عثر عليها داخل منزل في حي العمرة بمكة المكرمة؛ حيث تبين أنها مملوكة لأحد الأشخاص.

وأوضحت أن هذا الشخص كان يعمل على تربيتها وإيوائها في منزله الشعبي، لكن صوتها المرعب تسبب في تقديم بلاغات من السكان للأمن، بحسب صحيفة "عكاظ" .

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية اصطحبت الشخص الذي يقوم بتربية "اللبؤة"؛ لاستكمال الإجراءات وتطبيق الأنظمة الخاصة في هذا الشأن.