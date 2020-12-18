شكرا لقرائتكم خبر عن 17 زيارة تكشف 3 مخالفات في بقيق والان نبدء بالتفاصيل
وصادرت البلدية 15 كيلو جراما من المواد الغذائية، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إتلافها، وذلك ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.
من ناحيتها، واصلت إدارة الحدائق وعمارة البيئة، أعمالها في صيانة المسطحات الخضراء، والحدائق، وشبكات الري، وتشكيل الأسيجة، والجزر الوسطية، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.
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